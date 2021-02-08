ظريف: علينا تنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه

واضاف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال مقابلة امس الأحد مع فريد زكريا، مقدم برنامج GPS على شبكة سي ان ان الخبرية حول الاتفاق النووي أنه من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تركت الاتفاق وانتهكته. كانت الولايات المتحدة هي التي عاقبت أي دولة تحترم الاتفاقية وتلتزم بها. لذلك يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاقية للوفاء بالتزاماتها. إيران لم تنسحب قط من هذه الاتفاقية وهي طرف فيها. خفضت إيران بعض التزاماتها تماشيا مع الاتفاقية. تتمثل طريقة العودة إلى الامتثال الكامل من وجهة نظر إيران في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية ، التي كانت خارج الاتفاقية تمامًا ، ويجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها. والسؤال الآن هو ما إذا كانوا يريدون الابتعاد عن سياسات الرئيس ترامب الفاشلة ، أو ما إذا كانوا يريدون بناء سياساتهم عليها ، هو قرار يجب على الرئيس بايدن ومستشاريه اتخاذه. إذا كانوا يريدون بناء سياستهم على إخفاقات ترامب ، فلن يؤدي ذلك إلا إلى الفشل.

وقال ظريف ردا على سوال حول التعويضات انه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات وليس إصدار استثناءات. يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات ، ولم تكن التعويضات شرطًا مسبقًا. قلنا أنه عندما تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية سنناقشها ، وهذا سبب واضح للغاية ، فالصفقة أو أي اتفاق دولي ليس بابًا ، فلا يمكنهم ببساطة الذهاب كما يحلو لهم والقدوم إلى الولايات المتحدة. يجب أن تكون شفافة ويجب أن تذهب إلى إيران ويضمن الأعضاء الآخرون في الاتفاقية عدم تكرار سلوك الرئيس ترامب ، لأن المجتمع الدولي قد عانى بما فيه الكفاية من الخروج على القانون من شخص يتصرف لمجرد نزوة. لقد رأيت ما حدث في الولايات المتحدة ، ورأيت ما حدث في الكونغرس. لقد تطرق الشعب الإيراني إلى هذه القضية لمدة أربع سنوات طويلة جدًا جدًا. نحن لسنا على استعداد للمس مثل هذا الشيء مرة أخرى.

واضاف وزير الخارجيّة الإيراني ، أنّ الحصول على تعويض من واشنطن عن انسحابها من الاتفاق النووي "ليس شرطاً لإحيائه".

أكّد وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ إجراءات إيران الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي "يمكن الرجوع عنها".

وأشار ظريف إلى أنّ "تاريخ 21 من الشهر الحالي هو الموعد النهائي لوقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي"، مشدداً على أنّ ذلك "لن يعني إغلاق الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي".

و أوضح أنّ الاتفاق النووي "تمّ التفاوض عليه سابقاً ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه"، وأنّ بلاده "لم تنسحب أبداً منه، لكنها خفضت بعض تعهداتها"، مبرزاً أنّه "لقد انسحب ترامب من الاتفاق ويجب على بايدن العودة إلى الاتفاق الذي سبق التفاوض بشأنه والسلام".

وفيما يتعلق باليمن، تحدثت ظريف عن أنّ إيران "مستعدة للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث،وشدد وزير الخارجيّة الإيراني أنّه "على الولايات المتحدة أن تطلب من السعودية وقف الحرب في اليمن".

وفي السياق نفسه، قال ظريف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني "لسنا مستعجلين لعودة أميركا".

وفي الحديث عن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، قال ظريف "ليس هناك مفاوضات لتنضم إليها السعودية، الاتفاق النووي قد تمّ، وفاوضنا عليه كلمة كلمة".

وقال إن "طهران ترحّب بالتفاوض مع الرياض بشأن الملفات الإقليمية، وإن الغرب غير معني بشؤون منطقتنا"، مؤكّداً استعداد ايران لتعزيز علاقاتها مع الجوار"، مؤكّداً الترحيب "بأي جهود قطرية أو كويتية لتفعيل الحوار مع دول المنطقة".

و صرح ظريف أن "الأوروبيون مدينون لإيران، وأثبتوا أنه لا سلطة لهم على شركاتهم التي تأخذ تعليماتها من واشنطن". "من الأفضل للولايات المتحدة أن تُظهر بعض الحب القاسي لحلفائها، وتطلب منهم وقف هذه الفظائع" مشيرًا إلى إحصائيات، قال ظريف: "السعودية أنفقت العام الماضي أكثر من 70 مليار دولار على المشتريات العسكرية. وأنفقت الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ عدد سكانها الأصلي 1.5 مليون ما يقرب من 22 مليار دولار. أنا أقتبس من الأرقام. إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني مع أكثر من مليون جندي يرتدون الزي العسكري حوالي 10 إلى 11 مليار دولار".

وتابع ظريف، متسائلاً: "إذن، هل هم مستعدون لخفض نفقات الأسلحة؟ هل الولايات المتحدة مستعدة لوقف بيع ربع مبيعات الأسلحة العالمية لمنطقتنا؟"

وقال ظريف: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتحدث عن دفاع إيران. يجب أن تتحدث الولايات المتحدة عن كل هذه الأسلحة التي تبيعها لمنطقتنا ويتم استخدامها ضد الأطفال الأبرياء في اليمن. لذا، هذا هو السؤال الذي يجب طرحه، وليس سؤال إيران عن الحد من إنفاقها الدفاعي المحدود للغاية".

انتهى** 1453