رئيس الدوما الروسي يؤكد رفضه للحظر الغربي ضد ايران

واضاف "فالودين" خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم الاثنين في موسكو، مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" : ان بعض الدول التي تدعي حماية حقوق الانسان، لكنها تمارس الحظر الجائر (ضد ايران) رغم جائحة كورونا، وبدل المساهمة في مكافحة هذا الوباء تعمد الى تقويض معيشة الناس.

كما اكد، على ان موسكو وطهران بحاجة الى مزيد من التماسك لمواجهة التحديات التي تحوم بالمنطقة والعالم.

وفي معرض الاشارة الى مباحثاته اليوم مع رئيس البرلمان الايراني، اكد ان الهدف من هذه المحادثات هو التوصل الى نتائج لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والنقل بين طهران وموسكو؛ وبما يصب في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واعتماد مشاريع جديدة في هذا الخصوص.

ولفت الى ان موسكو تبحث عن صيغة جديدة لتوسيع علاقاتها مع ايران؛ وذلك نظرا لتداعيات جائحة كورونا التي غيرت ظروف العالم اجمع.

وقال فالودين : لقد اتفقا خلال اجتماعنا على بدء العمل المشترك اعتبارا من اليوم، وساجري منتصف العام زيارة الى ايران تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي، كما سادعو المحافل الاقتصادية والتنفيذية في روسيا لزيارة طهران ايضا؛ لكي تؤدي هذه المباحثات ليس فقط الى تنمية العلاقات البرلمانية وانما انطلاقة جديدة على صعيد الاواصر الثنائية بين ايران وروسيا.

كما اعلن رئيس الدوما الروسي عن مباحثاته مع قاليباف اليوم حول عقد "مؤتمر التعاون والامن في المنطقة"؛ مبينا ان هذا المؤتمر يضم ايران وروسيا والصين وتركيا وافغانستان وباكستان.

وتابع : ان الاجتماع الاول عقد في اسلام اباد ومن ثم في طهران وتركيا، وقد حان الدور لاستضافة موسكو؛ مردفا : نحن اعلنا عن استعدادنا لقعد هذا المؤتمر بنهاية العام الحالي.

وعلى صعيد اخر تطرق رئيس الدوما الروسي الى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ مصرحا ان امريكا والاتحاد الاوروبي يسعيان من اجل التسويق للقاحات المنتجة لديهم، الحؤول دون توزيع لقاحات الدول الاخرى؛ وذلك في الوقت الذي لم يتضح بعد مدى فائدة لقاحاتهم.

كما نوه بان التعاون القائم بين إيران وروسيا في مجالات الصحة ومساعدة مواطني البلدين من اجل التغلب على جائحة كورونا؛ مؤكدا على توفير الظروف للدول الأخرى من اجل الحصول على لقاح كورونا ايضا.

انتهى ** ح ع