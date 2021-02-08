٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٥:٢٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84222696
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السفير الروسي لدى إيران يؤكد استمرار تطوير محطة بوشهر النووية

السفير الروسي لدى إيران يؤكد استمرار تطوير محطة بوشهر النووية

طهران/8 شباط/فبراير/إرنا- أكد السفير الروسي لدى إيران، لوان جاغاريان، استمرار عمليات تطوير مراحل جديدة من محطة بوشهر النووية، مضيفا انه يجري حاليا تنفيذ بناء الكتلتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر الكهروذرية بشكل طبيعي ولم تتوقف عمليات الإنشاء رغم تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أشار السفير الروسي الى إن اتفاقية التعاون (التي تم توقيعها عام 2001) بين البلدين ستمدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدا أن موسكو مستعدة لتلقي أي مقترحات من جانب طهران في هذا الصدد والقيام بدور نشط في المباحثات ذات الصلة.

وفي حوار مع موقع قناة سبوتنيك الروسية، أضاف جاغاريان، ان التعاون العسكري- التقني مع إيران يتم بموجب عقود حكومية ويتماشى تماما مع قوانين الاتحاد الروسي، وسيتم تنفيذ هذه العقود وفقًا لالتزامات روسيا الدولية في إطار نظام عدم الانتشار.

وشدد السفير الروسي على أن بلاده دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بما يتفق مع مصالحها الوطنية.

انتهى**أ م د

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