جديد التطورات في مأرب

أوقفت السعودية، الاثنين 8 فبراير شباط ٢٠٢١ مشاركة قواتها في الدفاع عن المجمع الحكومي بمدينة مأرب، أهم معاقل أتباعها شمال شرق اليمن، مع فقدنها الأمل بمنع سقوط المدينة.

وقالت مصادر عسكرية في قوات هادي بأن السعودية وجهت ضباطها في غرفة العمليات بمأرب بسرعة مغادرة المدينة، مشيرة إلى أن موكب يضم 3 صوالين مدرعة وبرفقة 4 اطقم للشرطة العسكرية في مأرب غادروا باتجاه منفذ الوديعة الحدودي في حضرموت.

وتوقعت المصادر أن ينقل الضباط وهم آخر رابط بين القوات السعودية وأتباعها في قوات هادي إلى معسكر التحالف في شرورة بالسعودية.

وجاء الانسحاب السعودي عقب تقدم كبير لقوات صنعاء من عدة محاور صوب المجمع الحكومي وسط تساقط كبير للقذائف والصواريخ على قاعدة التحالف الأخيرة في تداوين.

وحققت قوات صنعاء الأحد تقدما كبيرا بعد معارك عنيفة مع قوات هادي والاصلاح في مأرب.

وقالت مصادر محلية إن قوات صنعاء سيطرت على وادي دنه القريب من سد مأرب، وأنها تقدمت بشكل كبير من مسيرة جبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف شن 5 غارات في ذات الجبهة استهدفت تجمعاً لقوات صنعاء وعربات عسكرية في الصفوف الأمامية.

المصادر أكدت أيضا مقتل العشرات في صفوف قوات هادي أمس، بينهم القيادي علي الجودةـ قائد جبهة قريضه بمراد مع 10من أفراده.

وحققت قوات صنعاء، الاثنين، تقدما كبيرا في معركتها لتحرير مدينة مأرب مع نجاحها بتحييد الطيران الحربي للتحالف.

مصادر قبلية أفادت بتعزيز قوات صنعاء في جبهات الدحيضة والجدافر بعد سيطرتها على مناطق واسعة على تخوم مدينة مأرب، كما تمكنت قوات صنعاء من التوغل على مقربة من المدينة بعد فتحها جبهتين جديدتين.

وتوقع الصحفي المحسوب على طارق صالح، عبدالوهاب نمران سقوط المدينة خلال الساعات المقبلة، مبررا ذلك بشن "الحوثيين" هجمات كبيرة ومن أكثر من 37 محور – حد قوله.

وكشف نمران عن اقتراب الأحياء السكنية في المدينة مع تساقط قذائف وعيارات نارية.

وكانت قوات صنعاء نجحت خلال الساعات الماضية بتحييد الطيران الحربي للتحالف.

وقالت مصادر قبلية إن غارات التحالف تراجعت دون معرفة ما اذا كان ثمة قناعة لدى السعوديين بعدم جدوى القصف في ظل اقتراب المعارك من المدن أم جراء دخول منظومة دفاعية جديدة لتعزيز تقدم قوات صنعاء على الارض.

وكان ناشطو الاصلاح سارعوا لاتهام الانتقالي ، المجلس المدعوم اماراتيا، بمحاولة ارباك المعركة في مارب عبر تحشيد لتفجير الوضع في محافظات جنوبية وهي خطوة اعتاد عليها "الاخوان" لتبرير هزائمهم لا سيما مع اقتراب سقوط المدينة.

وتداعت ، الاثنين، المزيد من القبائل اليمنية لتلبية نكف القبائل في مأرب والتي ارتكبت قوات التحالف والاصلاح عيبا أسودا بحق نسائها عقب شنها حملة اعتقالات وتسليم النسوة للقوات السعودية .

واحتشد الالاف من أبناء القبائل في حجة معلنين النفير العام لتلبية داعي القبيلة في مأرب ، متوعدين بأخذ الثأر .

وخلال الايام الماضية شهدت المحافظات اليمنية وقفات احتجاجية ونفير عام مع تصاعد الغضب الشعبي ردا على انتهاك فصائل التحالف لحرمات المواطنين عبر اقتحام المنازل في مدينة مأرب واعتقال النساء واقتيادهن إلى سجون التحالف.

وفي السياق، كشفت مصادر قبلية في مأرب عن انضمام العشرات من مشايخ المحافظة لقيادة المعركة ضد فصائل التحالف بمدينة مأرب.