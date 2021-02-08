٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:١٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84222922
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قاليباف: مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الولايات المتحدة

قاليباف: مستقبل الإتفاق النووي يعتمد على الولايات المتحدة

موسكو/8 شباط/فبراير/إرنا- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف: هناك سؤال قائم بذاته، يعتمد مستقبل الإتفاق النووي على رد الولايات المتحدة عليه.

وفي اجتماع عقده مساء اليوم (الإثنين)، مع مجموعة من المفكرين في المعهد الروسي للدراسات الشرقية، أضاف قاليباف، "إذا كان من المقرر أن يعود الاتفاق بالنفع على الآخرين، وأن تكون إيران الخاسر الوحيد فيه، فكيف به أن يكون مستمرا؟".

وتابع، ان مطالب إيران تتمثل في رفع الحظر تماما بحيث يرى الناس أثر ذلك في حياتهم.

وقال، ان إيران تتطلع الى تطوير التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة، بما في ذلك روسيا، على الرغم من البيئة المتوترة في المنطقة.

وأكد قاليباف: لقد حافظت إيران وروسيا على تعاونهما الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتكنولوجيا والعلوم، وكذلك السلامة والصحة.

ووصل قاليباف موسكو على رأس وفد برلماني، مساء الأحد، بدعوة رسمية من رئيس الدوما الروسي فيشيسلاف فالودين.

انتهى**أ م د

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