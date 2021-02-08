إيران وروسيا تجريان بحوث مشتركة حول كوفيد-19

وعقد حفل توقيع مذكرة التفاهم بين معهد باستور الإيراني للأبحاث ومعهد غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة بصفته المنتج للقاح "سبوتنيك في"، بمقر هذا المعهد في موسكو.

ووقع شانه ساز على مذكرة التفاهم من جانب إيران، بينما وقع على المذكرة من جانب روسيا، مستشار وزير الصحة الروسي، سيرغي غلاغوف، ونائب رئيس معهد غاماليا الكساندر خاوايف.

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على استمرار التعاون.

ووصل شانه ساز إلى موسكو الأحد على رأس وفد من وزارة الصحة، ومن المقرر أن يزور غدا (الثلاثاء) خط إنتاج معمل اللقاح الروسي في إحدى محافظات هذا البلد.

انتهى**أ م د