صنعاء تحاكم خلية جواسيس تابعة للاستخبارات البريطانية

ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية، 6 متهمين يعملون لصالح الاستخبارات البريطانية وهم : عرفات قاسم الحاشدي، وعلي محمد عبدالله الجغماني، وباسم علي أحمد، وسعيد سليم عبدالله، وأيمن مجاهد حريش، ومحمد شرف قائد حريش.

وجاء في قرار الاتهام، ان المتهمين تورطوا في نشاطات تجسسية وتخريبية لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني؛ كما عملوا بشكل مباشر على كسب وتجنيد وتأهيل وتدريب عدد من الجواسيس في بعض المحافظات، وقاموا بتحركات تجسسية باستخدام هؤلاء وبعد تزويدهم بوسائل الاتصال والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية المتطورة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع ورفع المعلومات والاحداثيات.

واشار قرار الاتهام ايضا الى أن هؤلاء المتهمين نفذوا أنشطة تجسسية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والجوف ومأرب والمهرة وحضرموت.

انتهى ** ح ع