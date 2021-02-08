مظاهرات في أبين ضد الوجود الاسرائيلي بسقطرى

وخلال المظاهرة، رفع المحتجون شعارات منددة بالتطبيع ومناصرة للقضية الفلسطينية ورافضة للتواجد الإسرائيلي في أرخبيل سقطرى، كما قاموا بإحراق العلم الإسرائيلي .

وأكد المحتجون أن القضية الفلسطينية تعد ركيزة أساسية وقضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية، معبرين عن استنكارهم لأي تصريحات تخدم التطبيع من أي طرف كان في الداخل اليمني أو على المستوى الخارجي.

وأشار المحتجون إلى أن أبناء الجنوب سيكونون السند والعون لإخوانهم الفلسطينيين وسيقفون بقوة ضد موجة التطبيع التي سارع بها المحتلون أنفسهم لأراضينا وجزرنا وبحارنا وموانئنا في جنوب اليمن، في إشارة إلى دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وفي وقت سابق، انتفضت محافظات عدن وأبين ولحج والضالع وحضرموت وسقطرى استنكارا للتطبيع، مطالبين أيضاً بخروج التحالف ومعه الكيان الصهيوني من جزيرة سقطرى المحتلة.

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