رئيس السلطة القضائية الايرانية يصل الى بغداد

وقد وصل رئيس السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي على راس وفد رفيع المستوى إلى مطار بغداد الدولي مساء اليوم الاثنين ، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين العراقيين والسفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي وموظفو سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتستغرق الزيارة ثلاثة ايام وتاتي بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى فائق زيدان ، ومن المقرر ان يلتقي الى جانب فائق زيدان برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واكد رئيس السلطة القضائية خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرة طهران مساء اليوم ان هذه الزيارة تصب في تحسين العلاقات القانونية والقضائية اكثر فاكثر بين البلدين.

واوضح ان زيارته الحالية الى العراق تاتي بدعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان؛ وانه سيقوم بزيارة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) في بغداد، ويجري مباحثات مع رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين اخرين في هذا البلد.

واكد رئيس السلطة القضائية : ان ايران تربطها علاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع العراق الجار والصديق، وان هذه الاواصر قلّ نظيرها في دول اخرى.

وتابع، ان احدى ركائز هذه العلاقات الثنائية متمثلة في التعاون القانوني بين طهران وبغداد.

كما اشار الى موضوع السجناء العراقيين والايرانيين باعتباره احد محاور الزيارة وابرام اتفاقات مشتركة في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان التوقيع على هكذا وثائق وتنفيذها يصب في تعزيز الاواصر الثنائية وتحسينها.

وقال رئيسي : ان الحدود المشتركة مع العراق، وما يترتب عليها من تبادلات حدودية وتجارية وزيارات دينية، تقتضي بناء علاقات قانونية وقضائية، وعليه ستجري في هذه الزيارة مفاوضات مع المسؤولين القضائيين العراقيين من أجل تحسين العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

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