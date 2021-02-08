آية الله رئيسي يزور مكان استشهاد القائدين سليماني والمهندس

وخلال هذه الزيارة التي حضرها ايضا عدد من اسر شهداء الحشد الشعبي، حيّا آية الله رئيسي ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما الذين استشهدوا معهما، وقرا سورة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

وتم خلال المراسم قراءة اناشيد تشيد ببطولات وتضحيات القادة الشهداء.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قد وصل الى بغداد مساء الاثنين على راس وفد تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان.

يذكر ان قائد قوة "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس قد اغتيلا فجر 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 مع رفاقهما الشهداء الثمانية في عملية ارهابية غادرة قرب مطار بغداد الدولي بواسطة طائرات مسيرة بامر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

انتهى ** 2342