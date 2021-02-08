٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84223102
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قاليباف: ايران ضمن الدول العشر الاولى عالميا في الصناعات الدفاعية

قاليباف: ايران ضمن الدول العشر الاولى عالميا في الصناعات الدفاعية

موسكو / 9 شباط /فبراير/ارنا- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان ايران تعد اليوم ضمن الدول العشر الاولى عالميا في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي تصريحه الاثنين في موسكو خلال لقائه حشدا من الايرانيين المقيمين في روسيا لمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، اعتبر قاليباف انتصار الثورة بانه كان حصيلة للايمان بقدرات الشعب وان الثورة تبلورت على اساسا السننن الالهية وقال: ان الثورة الاسلامية في ايران واجهت مختلف انواع الازمات وكانت الواحدة منها كافية لاسقاط اي دولة الا ان ثورتنا قد تغلبت على جميع الازمات في ظل الايمان بالله والتوكل عليه.  

واضاف: لاشك ان ايران اليوم تعد ضمن الدول العشر الاولى في مجال الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

انتهى ** 2342

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