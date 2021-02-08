قاليباف: ايران ضمن الدول العشر الاولى عالميا في الصناعات الدفاعية

وفي تصريحه الاثنين في موسكو خلال لقائه حشدا من الايرانيين المقيمين في روسيا لمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، اعتبر قاليباف انتصار الثورة بانه كان حصيلة للايمان بقدرات الشعب وان الثورة تبلورت على اساسا السننن الالهية وقال: ان الثورة الاسلامية في ايران واجهت مختلف انواع الازمات وكانت الواحدة منها كافية لاسقاط اي دولة الا ان ثورتنا قد تغلبت على جميع الازمات في ظل الايمان بالله والتوكل عليه.

واضاف: لاشك ان ايران اليوم تعد ضمن الدول العشر الاولى في مجال الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

انتهى ** 2342