بدء المحادثات بين رئيسي القضاء الإيراني والعراقي في بغداد

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ومن المنتظر أن توقع إيران والعراق اليوم عدة مذكرات تفاهم في المجالين القانوني والقضائي.

وقبل المحادثات بين الجانبين، أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس السلطة القضائية والوفد المرافق له صباح اليوم في مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين القضائيين العراقيين و ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية والعراقية.

ووصل رئيس القضاء الإيراني الى بغداد الليلة الماضية على رأس وفد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان ، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

كما قام رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له مساء امس بزيارة مكان استشهاد قائد قوة "القدس" للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.

كما زار اية الله رئيسي والوفد المرافق له مساء امس مرقد الأمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية .

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