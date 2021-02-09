٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٢٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84223380
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اقامة مراسم اليوم الثقافي الإيراني في البوسنة بمشاركة بلدية قزوين

اقامة مراسم اليوم الثقافي الإيراني في البوسنة بمشاركة بلدية قزوين

قزوين/9 شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس الهيئة الثقافية والاجتماعية والرياضية لبلدية قزوين أن مراسم اليوم الثقافي الإيراني في البوسنة والهرسك ستقام بمشاركة هذه البلدية بمناسبة أحياء ذكرى اانتصار الثورة الإسلامية.

وقال محمد درفشاني اليوم الثلاثاء أن المراسم ستقام برعاية المستشارية الثقافية الإيرانية في البوسنة والهرسك، والمؤسسة الثقافية والرياضية والاجتماعية لبلدية قزوين اليوم الثلاثاء بحضور الايرانيين المقيمين والجنسيات الأخرى المهتمين بالثقافة والفن الايراني في مدينة سراييفو.

واضاف ان السفير الايراني والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيلقيان كلمة في المراسم وفرقة فرهنك للموسيقية بقيادة محمد حسين يزدي ستعزف مقطوعات موسيقية.

وأضاف درافشاني ان المراسم ستبث مباشرة من خلال موقع الممثلية الثقافية الايرانية في البوسنة والهرسك على الانترنت.

واكد ان إقامة مثل هذه المراسم له دور كبير في تعزيز علاقات الصداقة بين إيران والبوسنة والهرسك.

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