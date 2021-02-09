اقامة مراسم اليوم الثقافي الإيراني في البوسنة بمشاركة بلدية قزوين

وقال محمد درفشاني اليوم الثلاثاء أن المراسم ستقام برعاية المستشارية الثقافية الإيرانية في البوسنة والهرسك، والمؤسسة الثقافية والرياضية والاجتماعية لبلدية قزوين اليوم الثلاثاء بحضور الايرانيين المقيمين والجنسيات الأخرى المهتمين بالثقافة والفن الايراني في مدينة سراييفو.

واضاف ان السفير الايراني والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيلقيان كلمة في المراسم وفرقة فرهنك للموسيقية بقيادة محمد حسين يزدي ستعزف مقطوعات موسيقية.

وأضاف درافشاني ان المراسم ستبث مباشرة من خلال موقع الممثلية الثقافية الايرانية في البوسنة والهرسك على الانترنت.

واكد ان إقامة مثل هذه المراسم له دور كبير في تعزيز علاقات الصداقة بين إيران والبوسنة والهرسك.

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