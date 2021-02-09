بدء التطعيم ضد كورونا في بعض المستشفيات الايرانية

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء بايعاز من رئيس الجمهورية في مستشفى الامام الخميني في العاصمة طهران حيث كان ابن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي اول من تلقى لقاح كورونا.

وفي السياق قال رئيس جامعة همدان للعلوم الطبية "رشید حیدري مقدم" انطلقت التطعيم ضد كورونا في مستشفى ابن سينا بمحافظة همدان مع إعطاء الأولوية لموظفي اقسام العناية المركزة في المراكز الصحية نظرًا لعلاقتهم المباشرة مع المرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأضاف حیدري مقدم ، أنه سيتم إعطاء لقاح لقاح سبوتنيك من روسيا على مرحلتين. في المرحلة الأولى سيتم إعطاء المكون الأول من اللقاح للمتطوعين، وبعد 21 يومًا سيبدأ اعطاء المكون الثاني.

من جانبه أعلن المتحدث باسم جامعة يزد للعلوم الطبية الدكتور "إبراهيم سلماني" عن انطلاق المرحلة الأولى من التطعيم قبل دقائق (الیوم الثلاثاء) في مستشفى الشهيد صدوقي في المحافظة وقال: "هذه المرحلة تختص جميع موظفي اقسام العناية المركزة في المستشفى.

وقال سلماني ، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء ، سيُعطى التطعيم للموظفين على مرحلتين: في المرحلة الأولى ، سيتم إعطاء 400 جرعة من اللقاح إلى الاطباء والممرضين وكوادر الصحية في قسم العناية المركزة .

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