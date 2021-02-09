٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84223620
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اختيار "خليفة" ممثلا فنيا في الاتحاد العالمي للتايكوندو

اختيار "خليفة" ممثلا فنيا في الاتحاد العالمي للتايكوندو

طهران/ 9 شباط/ فبراير/ ارنا - تم اختيار "سيد نعمت خليفة" احد مدربي التايكوندو الايرانيين المتمرسين، ممثلا فنيا في الاتحاد العالمي للتايكوندو في المستوى الاول.

و يتلقى الممثلون الفنيون في الاتحاد العالمي للتايكواندو، كافة التدريبات المتعلقة باقامة المسابقات من قبل جميع المدربين المحترفين في الاتحاد العالمي للتايكواندو ويتم اختيارهم بعد اجتياز الاختبار عبر الإنترنت.
في وقت سابق، تم اختيار سيروس رضائي، سكرتير اللجنة الفنية وأحد أبطال التايكوندو في بلادنا، وحافظ مهدوي، رئيس لجنة التحكيم، كممثلين فنيين في الاتحاد العالمي للتايكوندو (TD) في المسابقات.

ويقود خليفة فريق الجامعة الحرة للتايكواندو لعدة سنوات، ولديه أيضا خلفية تدريبية على صعيد المنتخب الوطني و سجل جيد بهذا الشأن.

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