اختيار "خليفة" ممثلا فنيا في الاتحاد العالمي للتايكوندو

و يتلقى الممثلون الفنيون في الاتحاد العالمي للتايكواندو، كافة التدريبات المتعلقة باقامة المسابقات من قبل جميع المدربين المحترفين في الاتحاد العالمي للتايكواندو ويتم اختيارهم بعد اجتياز الاختبار عبر الإنترنت.

في وقت سابق، تم اختيار سيروس رضائي، سكرتير اللجنة الفنية وأحد أبطال التايكوندو في بلادنا، وحافظ مهدوي، رئيس لجنة التحكيم، كممثلين فنيين في الاتحاد العالمي للتايكوندو (TD) في المسابقات.

ويقود خليفة فريق الجامعة الحرة للتايكواندو لعدة سنوات، ولديه أيضا خلفية تدريبية على صعيد المنتخب الوطني و سجل جيد بهذا الشأن.

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