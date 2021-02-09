العراق وإيران يوقعان ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي

جاء ذلك بعد المحادثات التي جرت بين رئيس السلطة القضائية في ايران اية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

و تم توقيع مذكرات التفاهم بعد اجتماع مسؤولي الشؤون القانونية والقضائية في البلدين بحضور رئيسي القضاء الإيراني والعراقي.

ووقع رئيسا الادعاء العام العراقي والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي، فيما وقع وزير العدل العراقي ورئيس مؤسسة التفتيش العامة الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجالات التفتيش والرقابة، اما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت بشأن السجناء لدى البلدين، ووقعها من الجانب الإيراني رئيس مؤسسة السجون.

ووصل رئيس القضاء الإيراني الى بغداد الليلة الماضية على رأس وفد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان .

والتقى اية الله السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء برئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق الدكتور فائق زيدان، وجرى بحث القضايا التي تهم البلدين.

ومن المقرر ان يلتقي رئيسي ايضا، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

كما قام رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له مساء امس بزيارة مكان استشهاد قائد قوة "القدس" للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.

كما زار اية الله رئيسي والوفد المرافق له مساء امس مرقد الأمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية .

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