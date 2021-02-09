ضبط ما يزيد عن طن من المخدارت في سيستان وبلوشستان

قال العمید أحمد طاهري، في مقابلة مع مراسل ارنا، الیوم الثلاثاء، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان، بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة اعتقلت عدد من أعضاء عصابة محترفة لتهريب الأفيون كانوا يعتزمون نقل شحنة كبيرة من المخدرات من هذه المحافظة إلى خراسان الرضوية في شمال شرق البلاد.

وأضاف طاهري: بعد مراقبة تحركات أعضاء هذه العصابة من تهريب المخدرات، تبين أن تجار المخدرات كانوا بصدد استخدام شاحنة لنقل الغاز المسال لنقل هذه الكمية من الافيون إلى محافظة خراسان الرضوية.

وتابع طاهري إلى أن شحنة المورفين هذه هي أكبر شحنة تم ضبطها في البلاد، مشيرا إلى أنه تم تقديم المعتقلين إلى السلطات القضائية والجهود مستمرة لاعتقال أعضاء آخرين من هذه العصابة.

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