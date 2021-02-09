رئيس السلطة القضائية الايراني يزور متحف مجلس القضاء العراقي

ويضم هذا المعرض ارشيف وثائقي عن تاريخ تأسيس القضاء العراقي منذ القرون الماضية، بما في ذلك سلسلة من الأحكام القضائية التاريخية.

كما يضم المعرض بعض الأدوات الإجرامية لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تشمل أحزمة ناسفة وأدوات تعذيب وأقفاص اتهام والتي تمثل الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الشعب العراقي.

ووصل رئيس القضاء الإيراني الى بغداد الليلة الماضية على رأس وفد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان .

والتقى اية الله السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء برئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق الدكتور فائق زيدان، وجرى بحث القضايا التي تهم البلدين.

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