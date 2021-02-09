زعيم الطائفة اليهودية في ايران یشيد بجهود الكوادر الطبية بمكافحة كورونا

ووصف حمامي خلال مراسم احياء الذكرى الثانية والأربعین لانتصار الثورة الإسلامية في ايران تفشي فيروس كورونا ابتلاء من الله لعباده، قائلا : علينا التغلب على هذا المرض بالصبر والجهد والتعاون.

واکد على ضرورة تعزيز الالتزام بالبروتوكولات الصحية للتغلب على جائحة كورونا.

و أقيمت صباح اليوم الثلاثاء مراسم إحياء لذكرى انتصار الثورة الإسلامية بمشاركة مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة للشؤون الثقافیة والاجتماعیة وجمع من زعماء الأقليات الدينية وأتباع الديانات السماوية في مسجد إبراهيم (ع) وكنيسة مريم المقدسة (طهران) وکنیسة "حييم كليميان" ومعبد النار للزرادشتيين.

یذکر أن الثورة الإسلامية الإيرانية أعطت حياة جديدة للأديان السماوية والأقليات الدينية على امتداد إيران الإسلامية وهيأت الارضية المناسبة لاحقاق حقوقهم ، مما أدى إلى زيادة رضا الأقليات الدينية في البلاد. وخاصة في محافظة أذربيجان الغربية.

خلال الـ 42 عامًا من عمر الثورة الاسلامية لم يُمنع أتباع الديانات السماوية أبدًا من إقامة شعائرهم الدينية ، بل تم توفير الامكانيات اللازمة لاقامة شعائرهم بكل حرية .

بالإضافة إلى ذلك ، للأقليات الدينية وأتباع الديانات السماوية الحق في اختيار وانتخاب من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم في مجلس الشورى الإسلامي.

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