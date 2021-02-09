اللواء باقري : ايران الثورة افشلت الاهداف الاقليمية لامريكا والكيان الصهيوني

وفي بيان اصدره بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران ، اعتبر اللواء باقري ان انتصار الثورة الاسلامية بقيادة حفيد فاطمة الزهراء (ع) الأمام الخميني (رض) ، كان بداية تغييرات جذرية في العالم ، وإيذانا بتحرر ايران من التسلط الامريكي والتبعية للغرب.

واضاف ان ايران ورغم العداء الامريكي والمؤامرات المختلفة طوال 42 عاما استطاعت الصمود من أجل تحقيق اهدافها المقدسة ولم يجن العدو سوى الخيبة والخسران.

واشار اللواء باقري الى ان القوات المسلحة الإيرانية وصناعاتها الدفاعية بلغت في ظل الثورة الاسلامية مرحلة الاستقلال وقطع التبعية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ايجاد القوة الدفاعية والهجومية بجهود وطنية وكفاءات داخلية.

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