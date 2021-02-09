المهرجان الدولي لرسوم الاطفال يبدأ اعماله في كرمان

و انطلقت اليوم الثلاثاء رسميا في مدينة كرمان الايرانية فعاليات المهرجان الدولي لرسوم الاطفال بحضور نائب وزير الداخلية " مهدي جمالي نجاد" والمحافظ " علي زيني وند " ورئيس البلدية " سيد مهران عالم زاده " واليونيسف " منديب اوبرايان " وممثلة اليونسكو " مريم سلطان زاده " في كرمان.

النسخة الأولى من مهرجان رسم الأطفال العالمي الذي تقيمه بلدية كرمان بمشاركة مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران واليونيسيف واللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) حول موضوع "البيئة والحياة من البيت إلى المجرات" وكل ما هو ممتع للأطفال وستكون هناك رحلة خيالية إلى مدينة كرمان التاريخية.

سيقام المهرجان في الفترة من 9 فبراير إلى يونيو 2021 ويستهدف الأطفال من جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا ، وسيتم التحكيم من قبل ثلاثة حكام من بلغاريا وجمهورية التشيك والصين وحكمين من إيران .