 رئيسة مجلس الشيوخ الروسي: موسكو تدعم رفع الحظر عن إيران

وفي الاجتماع الذي جرى مساء أمس (الاثنين) بين رئيسة مجلس الشيوخ الروسي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أكد الجانبان على تطوير وتعميق التعاون بين برلماني البلدين على الساحة الدولية وكذلك تعزيز التعاون في مجالات هامة مثل الاقتصاد والتجارة، والطاقة، وفي المجالات العلمية والأكاديمية، والتقنيات المتقدمة.

وأشار قاليباف إلى زيارته الخارجية الأولى إلى موسكو بصفته رئيسا للبرلمان، وقال: " تسليم رسالة من قائد الثورة إلى السيد بوتين أعطت هذه الزيارة سمة خاصة".

وأضاف: ان هذه رسالة مهمة عن المنطقة والقوى العالمية، وتعني أن العلاقة الثنائية بين إيران وروسيا علاقة إستراتيجية، عميقة، مؤكدا اهمية استمرار الشراكات بين البلدين على أساس اتفاقات ثنائية على مدى 20 و 50 عاما.

وشدد قاليباف على أن التغييرات السياسية في الدول التي لديها روح الهيمنة والأحادية لن تؤثر أبدًا على عمق العلاقات بين إيران وروسيا، وهذه علاقة استراتيجية مستمرة.

وأكد ضرورة تعزيز هذه العلاقة العميقة والمستمرة، من خلال النهوض بالتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة والنقل والتعاون العلمي والتكنولوجي، والدفاعي والأمني بين البلدين.

الى ذلك، أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي عن ارتياحها لزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى موسكو وصرحت، ان هذه الزيارة جاءت تأكيدا على جهود إيران والبرلمان الإيراني لتوسيع وتسريع وتيرة تنمية العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو.

وأكدت "اهتمام بلادها بتوسيع العلاقات الثنائية مع إيران بغض النظر عما يحدث في العالم".

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