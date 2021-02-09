الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البلجيكي

واكد مساعد الوزير والمدير العام لدائرة دول غرب أوروبا، أن حكم محكمة أنتويرب ينتهك القانون الدولي ويتجاهل التزامات بلجيكا تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية، وبالتالي فإن إيران لا تعترف اطلاقا.

وشدد على أن عملية إصدار الحكم والاحتجاز والمحاكمة والإدانة بحق السيد أسدي تتعارض مع احكام معاهدة فيينا لعام 1961 وتفتقر إلى الشرعية.

وصرح، أن العملية جاءت اثر مؤامرة حاكتها زمرة المنافقين الارهابية لنسف العلاقات الإيرانية - الأوروبية بحيث تظهر بصمات تأثير زمرة المنافقين الإرهابية حتى في العملية القضائية ونوعية البت بهذا الملف وتصريحات بعض المسؤولين المعنيين.

كما طالب المدير العام مدير لدائرة دول غرب أوروبا الحكومة البلجيكية التزام معايير حقوق الإنسان ازاء الدبلوماسي الايراني، أسد الله أسدي، واتخاذ إجراءات للإفراج عنه على وجه السرعة.

من جانبه أكد السفير البلجيكي أنه سينقل احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حكومة بلاده.

انتهى**أ م د