هتافات "الله أكبر" تدوّي في سماء ايران عشية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وارتفعت هتافات "الله اكبر" في العاصمة والمدن الاخرى وكل انحاء البلاد كما تم اطلاق الألعاب النارية إحتفاءا بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الاسلامية عام 1979 واسقاط النظام الملكي من قبل الشعب الايراني بقيادة مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض).

كما اقيمت احتفالات بهذه المناسبة عند مرقد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد ومرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم وفي المساجد في عموم البلاد في الساعة 6:30 مساءا بالتوقيت المحلي مع التزام الضوابط الصحية المطلوبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر انه كانت تقام كل عام مسيرات مهيبة في طهران وكل انحاء البلاد للاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي تصادف غدا الاربعاء الا انه التزاما بالتوصيات الصحية سوف لن تقام مسيرات راجلة هذا العام وستقام بدلا عنها مسيرات بواسطة العربات والدراجات النارية التي ستنطلق من مختلف انحاء العاصمة طهران الى ساحة "آزادي".

انتهى ** 2342