١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84224800
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مسؤول برلماني ايراني: اميركا تمضي في طريق الزوال

مسؤول برلماني ايراني: اميركا تمضي في طريق الزوال

قم / 10 شباط / فبراير /ارنا- اكد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زادة هاشمي بان جميع الحضارات المادية وغير الالهية محكومة بالفناء والانهيار، مشددا على ان اميركا تمضي الان في طريق الزوال.

وقال قاضي زادة هاشمي في تصريح له الثلاثاء لمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: ان اميركا تمضي الان في ظريق الزوال ولقد مضت سائر القوى الكبرى ايضا في هذا الطريق.

واشار الى محاولات عالم الاستكبار لمنع وصول صوت الثورة الى اسماع العالم وقال: ان الدراسات المنجزة من قبل المؤسسات البحثية الغربية تتوقع افول اميركا وحضور الدول الاسلامية بين الدول المقتدرة لذا فقد وضعت اميركا في جدول الاعمال مشروع الشرق الاوسط الجديد للحيلولة دون ذلك.

واعتبر قاضي زادة هاشمي اشعال الحروب المذهبية وتاسيس داعش في المنطقة بانهما ياتيان في سياق اضعاف الدول الاسلامية واضاف: ان المخطط المدروس من قبل الاميركيين لتقسيم الدول في المنطقة قد تم اجهاضه من خلال التواجد القوي للجمهورية الاسلامية الايرانية ما ادى الى شعورهم بالغضب منها.

انتهى ** 2342

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