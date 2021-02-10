وفد صحي ايراني يتفقد خط انتاج اللقاحات في روسيا

وقال شانة ساز، في تصريح له خلال الزيارة التفقدية، ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على تكنولوجيا انتاج اللقاحات في روسيا بهدف تطوير التعاون المشترك في تصنيع اللقاحات.

واشار الى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية والابحاث ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين مؤسستي "باستور" الايرانية و"كاماليا" الروسية والتي تم التوقيع عليها يوم الاثنين الماضي، مؤكدا استمرار البلدين بالتعاون في هذا المجال.

وصرح بانه سيجري محادثات مع وزير الصحة الروسي الاربعاء حول مذكرة التفاهم للانتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V".

ونوه الى ان ايران اشترت مليوني جرعة من اللقاح المذكور وقال ان عملية الانتاج الداخلي للقاح المضاد لفيروس كورونا جارية في ايران في الوقت الحاضر.

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