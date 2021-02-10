خبيرة باكستانية: الثورة الإسلامية الإيرانية تلهم شعوب العالم

ووصفت آصف الیوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، إيران بأنها أفضل جار وصديق وشقيق لباكستان قائلة: أن الثورة الإسلامية تحظى باحترام جميع الباكستانيين، لانها اظهرت لشعوب العالم كيف يمكن تحقيق الأهدافه من خلال المقاومة والنضال.

واضافت :كانت الثورة الاسلامية حركة شعبیة ومطلب الشعب الإيراني وكانت موجهة من الداخل دون أی دعم خارجي.

وصرحت ان منجزات الثوره الاسلامیه الایرانیه تتبلور وتزدهر باستمرار في جميع الاصعدة، موکدة أن ایران أصبحت قوة استراتيجية وإقليمية بعد انتصار الثورة الإسلامية.

ووصفت انتفاضة الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني (ره) بأنها جديرة بالإعجاب، موضحة ان مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية كان قائدا حکیما وموثوقا وجديرا بثقة للشعب الإيراني.

وقالت انه على الرغم من العقوبات والتحديات العالمية المفروضة، حققت الثورة الاسلامية خلال العقود الاربعة الماضية انجازات ومكاسب عديدة على مختلف الاصعدة وبذلت كل جهودها لحماية الوحدة الوطنية ، والتي تعد عاملاً رئيسيًا في حفظ استقرار البلاد وتوفیر أمنها الداخلي.

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