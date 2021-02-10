الرئيس الاوزبكي يهنئ روحاني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وجاء في جانب من برقية التهنئة: ان اوزبكستان ترغب بتنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون المفيد والمثمر مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واضاف رئيس جمهورية اوزبكستان: اعتقد ان العلاقات بين بلدينا الممتدة جذورها في المشتركات التاريخية والمعنوية والثقافية، ستتطور مستقبلا في مجال البناء وحسن التفاهم والثقة في ظل الجهود المشتركة المبذولة.

وتمنى الرئيس الاوزبكي لنظيره الايراني موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني الصديق السلام والسعادة والازدهار.

كما تلقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة بالمناسبة من نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف.

واكد كامل اوف رغبة بلاده في تنمية وتطوير العلاقات الودية والتعاون المفيد مع ايران في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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