الحرس الثوري يعرض صواريخ باليستية في مراسم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وعرضت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران وهي "دزفول" و"ذوالفقار بصير" و"قيام".

يعتبر صاروخ "دزفول" الباليستي من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وصاروخ "ذوالفقار بصیر" هو أحدث صاروخ من فئة ذوالفقار ويصل مداه الى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي، لديه القدرة على استهداف سفن العدو في البحر.

وصاروخ "قيام" الباليستي يبلغ مداه 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2 ، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار، ويمتاز بدقة متناهية في اصابة الهدف، وتم استخدامه لاستهداف قاعدة عین الأسد الاميركية غرب العراق.

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