الامارات العربية المتحدة تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وافادت وكالة ارنا نقلا عن وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) ان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" بعث برقية تهنئة الى الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية.

واضافت وكالة انباء الامارات، ان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بعثا برقيتين منفصلتين الى الرئيس روحاني يهنئان فيها الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية.

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