١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٤٠ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84225275
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فجر99/

سفير إيران في روما: ايران تقف في طليعة مكافحة الإرهاب

سفير إيران في روما: ايران تقف في طليعة مكافحة الإرهاب

لندن/10 شباط/فبراير/إرنا - قال السفير الإيراني لدى إيطاليا حمید بیات : ان للجمهورية الإسلامية الايرانية دور لا غنى عنه في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم بتضحياتها البطولية وهي تقف في طليعة محاربة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وقد دفع ثمناً معنوياً ومادياً باهظاً في هذا المجال.

واضاف بيات في بيان بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية تلقت وكالة ارنا نسخة منه ، إن إيران لديها واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية في التاريخ بنظام حكم تقدمي ، قائلا: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على إرادة ورغبة غالبية الشعب الإيراني الأمر الذي حول ديكتاتورية شاه إلى حكومة ديمقراطية قائمة على إرادة الشعب.

وتابع بيات: استطاعت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة، رغم الصعوبات والعقبات والأعمال العدائية، وبعد ثماني سنوات من الحرب والعقوبات الجائرة من قبل الغرب والولايات المتحدة، استطاعت ان تصمد وتبقى على قيد الحياة بقوة واقتدار وحققت إنجازات كبيرة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والصحة والمنتجات الزراعية والطاقة النووية السلمية، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى المتخصصة والشابة في البلاد.

وقال: تفتخر إيران حكومةً وشعبًا بأنها أثبت خلال الـ 42 عامًا الماضية أنه أينما كانت المفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، احترمت ايران المعاهدات والتزمت بها بشكل كامل، لكنها حيث واجهت الضغوط الجائرة القصوى فهي بمقاومتها البطولية الحقت هزيمة غير مسبوقة بمؤسسي الإرهاب الاقتصادي وحيثما تم انتهاكها، فإنها اعطت للمعتدين درسًا لا ينسى بشجاعتها.

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