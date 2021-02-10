١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84225314
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تسجيل 61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/9 شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و488 الفا و981 شخصا، وبوفاة 61 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و686 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 7 الاف و 585 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و488 الفا و981 شخصا؛ من بينهم 3743 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 272 الفا و 287 شخصا  لغایة الان، ولکن للاسف توفي 61 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 686 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 831 الفا و 993 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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