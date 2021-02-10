تسجيل 61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 7 الاف و 585 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و488 الفا و981 شخصا؛ من بينهم 3743 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 272 الفا و 287 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 61 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 686 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 831 الفا و 993 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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