١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:١٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84225405
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فجر99/

مسؤول ياباني: التعاون المستمر مع ايران في الظروف الصعبة مؤشر على عمق العلاقات

مسؤول ياباني: التعاون المستمر مع ايران في الظروف الصعبة مؤشر على عمق العلاقات

طوکیو/ 10 شباط / فبراير /ارنا-قال مستشار وزیر الخارجیة الیاباني اي جیرو إن استمرار التعاون الثنائي في ظل الظروف الصعبة الراهنة يدل على عمق العلاقات الیابانیة الایرانیة، معربا عن امله في بناء مستقبل مزدهر للبلدین ينعم بالسلام.

وافادت السفارة الايرانية في طوكيو  ان ای جیرو قال الیوم الاربعاء في رسالة عبر الفيديو بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية : علینا النظر في توجهات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فضلاً عن التطورات في العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وقال إن اليابان تدعم الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن أمله في أن یعود الاتفاق النووي الی مساره الصحيح وان تلتزم جميع الاطراف بتعهداتها، مطالبا واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وأضاف: ان اليابان نظرا الى علااقاتها الودية الطويلة الأمد مع إيران ستواصل جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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