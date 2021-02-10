البیان الختامي لمسیرات انتصار الثورة الاسلامیة: الشعب الايراني سيذيق العدو طعم الهزيمة

وأعلن المشاركون في البيان الاستعداد للمشاركة في ساحات الجهاد في سبيل الله؛ في مجالات العلم والروحانية والاقتصاد والسياسة الخارجية ومحاربة الفساد وإقامة العدل والاستقلال ومواجهة أسلوب الحياة الغربي ونشر أسلوب الحياة الإسلامي كما في الماضي.

وأكد المشاركون مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة لشعب إيران الإسلامية، مؤكدين ان الشعب الإيراني سيهزم المؤامرة الأمريكية التي تهدف الى " ايجاد اليأس".

واعتبر البيان"الخشية من العدو" خطأ جسيماً لا يغتفر ، داعيا الى الاعتماد على القوى الداخلية المثالية وعدم التسامح مع أي تراخي وسلبية تجاه العدو في المجالات السياسية والاقتصادية والدولة.

وذكّر المشاركون قادة الاستكبار العالمي وخاصة الإدارة الأمريكية الديمقراطية، بحساباتهم الخاطئة الفادحة منذ بداية تشكيل النهضة الإسلامية الكبرى حتى انتصار الثورة الإسلامية، والفتن المتتالية والحروب الفاشلة والهزائم التي لحقت بهم، معلنين ان الشعب الإيراني سيذيق العدو طعم الهزيمة مرة أخرى، وسيسرع في انهيار ودمار نظام الهيمنة.

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