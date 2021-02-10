المجموعة البرلمانية الأوروبية: إيران لم تقم بأي تجاوزات في ما يتعلق بالاتفاق النووي

وقالت إرنست للجزيرة: "يجب أن تبدأ المفاوضات مع إيران الآن والاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون وسيطا"، مؤكدة ان "إيران لم تقم بأي تجاوزات في ما يتعلق بالاتفاق النووي".

واضافت إرنست : تبني فرنسا وبريطانيا عدم رفع العقوبات عن إيران سياسة خاطئة، واصفة الاتفاق النووي بأنه إنجاز مهم للنهج متعدد الأطراف.

وحول التحديات التي تواجه العودة إلى الاتفاق النووي وجهود المجموعة البرلمانية في الوصول إلى توافق بين الأطراف قالت ارنست: ان الخطوة الأولى يجب أن تأتي من واشنطن فهي من تسببت بالفوضى، مشددة على ضرورة عودة الولايات المتحدةإلى الاتفاق النووي بسرعة.

كما اعتبرت ارنست في تغريدة على تويتر ان الاتفاق النووي هو من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الأخيرة، مشددة على ضرورة الحفاظ عليها.

وفي إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قالت : إذا كنتم تريدون الشرق الاوسط خاليا من السلاح النووي، فعليكم العودة إلى طاولة المفاوضات.

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