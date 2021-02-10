الخارجية الايرانية تدين تفجيرات كابول

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية في وزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة ادان التفجيرات التي وقعت في كابول اليوم الاربعاء وادت الى مصرع واصابة عدد من المواطنين الافغان، وقدم التعزية والمواساة للحكومة والشعب الافغاني.

ودعا متحدث الخارجية الايرانية جميع القوى الحريصة على مصير ومستقبل افغانستان الا تسمح بتوسع اعمال العنف وسقوط الضحايا من المواطنين العاديين في موجة العنف الممنهجة هذه.

يذكر ان العاصمة الافغانية كابول شهدت اليوم الاربعاء وقوع 3 تفجيرات ادت الى مصرع 4 اشخاص واصابة 5 اخرين.

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