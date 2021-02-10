ظریف: ايران ملتزمة بتحقق العدالة الكاملة لضحايا الطائرة الاوكرانية

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: بعد وقوع كارثة الرحلة "PS 752"، اكدت انا واخرون كثيرون بالتحقيق في جميع الاحتمالات ومن ضمنها التغلغل الخارجي والتدخل الالكتروني (بمعزل عن الملف الصوتي المزيف). لقد ثبت في النهاية بان الخطأ البشري كان السبب في وقوع الحادث.

واضاف وزير الخارجية: ان ايران ملتزمة بتحقق العدالة الكاملة للضحايا.

يذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.

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