رئيس السلطة القضائية: العلاقات بين ايران والعراق تترسخ رغم ارادة الاعداء

جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله رئيسي خلال لقائه في بغداد اليوم الاربعاء الرئيس العراقي برهم صالح.

وحيا رئيس السلطة القضائية الايرانية ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، مؤكدا بان دماء الشهيدين وطدت اواصر العلاقات بين البلدين واضاف: ان الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي متجذرة في معتقدات وحضارة البلدين والعلاقات بين الحكومتين والشعبين تترسخ يوما بعد يوم رغم ارادة الاعداء.

واشار الى محاولات الاعداء الرامية لزرع الخلافات بين ايران والعراق دوما الا ان تعاونهما اجهض هذه المحاولات.

واشار الى التعاون بين البلدين في التصدي لتنظيم داعش الارهابي واعتبر هذا التعاون رمزا حقيقيا للتكاتف والتعاون بين الشعبين وقال: ان اميركا كانت تدعي بانها تتصدى لداعش وشكلت تحالفا لهذا الغرض لكن ما شهدناه هو تقوية هذا التنظيم من النواحي التسليحية واللوجيستية والاستخبارية وغير ذلك.

ونوه الى نضال قادة تيار المقاومة في المنطقة لمواجهة داعش واضاف: في حين يتعاون العراق وسوريا وايران ودول المنطقة مع بعضها بعضا للقضاء على بقايا تنظيم داعش، لا يقوم الاميركيون بشيء سوى نقل الدواعش من مكان الى اخر في المنطقة.

وصرح بان اميركا ومواكبيها لم يعملوا على اسعاد اي شعب على مر التاريخ ولم يحلوا اي مشكلة من مشاكل الشعوب واضاف: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية صرح مرارا باننا ندعو الى عراق قوي ومستقل ومقاوم وعامر وحر يعيش شعبه في رخاء وعدالة اجتماعية ويتمكن من الوقوف على قدميه وان مثل هذا العراق يحظى بدعمنا دوما.

يتبع