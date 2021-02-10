مساعد الخارجية الاوكرانية: سيتم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران

جاء ذلك في رسالة بالفيديو نشرها مساعد الخارجية الاوكرانية يوغني ينين هنأ فيها لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقال: ان العلاقات الودية بين ايران واوكرانيا ذات ماض طويل وقد تم بناء الاساس لهذه العلاقات مباشرة بعد اعلان استقلال اوكرانيا.

واشار الى بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1992 واضاف: لقد حققنا منذ ذلك الوقت تقدما لافتا في علاقاتنا وسيتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا.

واوضح بانه سيتم اقامة معارض مشتركة للرسم وتبادل زيارات الفرق الثقافية والتعاون الناجح في المجالات التعليمية واضاف: بطبيعة الحال فان علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ذات طاقات اكبر بكثير من المنجزات الحاصلة اليوم ولنا جميع الامكانيات لتفعيل الطاقات.

واضاف: هنالك تحديات واضحة للجميع لكنني على ثقة باننا يمكننا التغلب على هذه التحديات بالتعاون معا وبالاعتماد على حسن التفاهم والعلاقات الودية بين الشعبين ولاشك ان العام الجاري سيشهد تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.

انتهى ** 2342