باكباز يقتنص اولى ميدالية ايران في المسابقات الدولية للمكفوفين في دبي

وفي اليوم الأول لمسابقات المكفوفين وضعاف البصر في دبي، فازت القافلة الرياضية الإيرانية بالميدالية الأولى لها.

وفي منافسات ألعاب قوى ورمي القرص، فاز "سامان باكباز" بالميدالية الفضية كاولى ميدالية للبعثة الرياضية الايرانية في هذه المسابقات وفاز اثنان من المشاركين من أوزبكستان وبيلاروسيا بميداليات ذهبية وبرونزية.

وبدأت المسابقات امس الاربعاء و تستمر حتى 16 من فبراير الجاري.

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