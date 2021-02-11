١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84225765
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زيادة حصة حقل بارس الجنوبي في انتاج ايران من الغاز بنسبة 70 %

زيادة حصة حقل بارس الجنوبي في انتاج ايران من الغاز بنسبة 70 %

طهران/ 11 شباط / فبراير /ارنا- شهدت حصة انتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي في ايران ارتفاعا بنسبة 70 % في العام الجاري ( بدأ في 21 آذار/مارس) مقارنة مع عام 2002 الذي کانت حصة الحقل من انتاج الغاز في البلاد بنسبة 10%.

تم اكتشاف حقل بارس الجنوبي للغاز المشترك مع قطر في العام 1990 و إن احتياطي الحقل يبلغ 14 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و19 مليار برميل من المكثفات الغازية، أي ما يعادل 50 في المائة من احتياطيات البلاد و8 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية.

ويبلغ الإنتاج السنوي لإيران من الغاز من حقل "'بارس الجنوبي" 220 مليار متر مكعب.

وإن زیادة حجم انتاج ايران من الغاز من حقل بارس الجنوبي یفتح المجال امام زیادة تصدیره كما ارتفعت صادرات ایران من الغاز  بنسبة 90 % من  عام 2002  الی عام 2020 ويبلغ حجم صادرات ایران من الغاز 80 مليون متر مكعب یومیا.

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