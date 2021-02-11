١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84225996
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مسؤول روسي :ایران شریک موثوق لروسیا

مسؤول روسي :ایران شریک موثوق لروسیا

موسکو /11 شباط/فبراير/ارنا- اعتبر نائب رئیس المجلس الاتحادی الروسي 'الیاس اوماخانوف' في برقيته تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية، ایران بأنها شریک موثوق و استراتیجی لروسیا .

واعرب  اوماخانوف'  الیوم الخمیس، في برقية عن تهانيه للشعب والحكومة الايرانية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واصفا ایران بأنها شریک موثوق و استراتیجی لروسیا .

وأشار إلى تقارب وجهات نظر و نوايا البلدین فی مختلف المجالات حیث ان نتائج هذا التقارب باتت واضحة فی مختلف المجالات بما فيما يتعلق با بحل الازمة  في سوريا ومکافحة فیروس کورونا .

وأعرب عن ثقته في أن التعاون بين نواب البرلمانين الروسي والإيراني سيسهم في توسيع العلاقات الثنائیة في جميع المجالات المشتركة وكذلك معالجة التحديات الإقليمية والعالمية.

 انتهى **3280

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