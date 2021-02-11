هنية يهنئ سماحة القائد الثورة الاسلامية في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

وقال هنية في رسالة بعثها لسماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى علي الخامنئي إننا في حركة حماس معنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة، لنعبّر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وعبّر عن تطلع الحركة الدائم إلى تعزيز هذه المواقف، واستمرار هذه الأدوار في الانتصار لفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية.

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