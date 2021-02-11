١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84226008
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هنية يهنئ سماحة القائد الثورة الاسلامية في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

هنية يهنئ سماحة القائد الثورة الاسلامية في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

طهران/11شباط/فبراير/ارنا- هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "اسماعيل هنية" سماحة السيد علي الخامنئي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.

وقال هنية في رسالة بعثها لسماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى علي الخامنئي  إننا في حركة حماس معنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة، لنعبّر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وعبّر عن تطلع الحركة الدائم إلى تعزيز هذه المواقف، واستمرار هذه الأدوار في الانتصار لفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية.

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