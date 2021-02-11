١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84226034
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الرئيس روحاني: الحكومة قطعت اشواطا كبيرة في حل مشاكل الشعب رغم العقوبات الجائرة

الرئيس روحاني: الحكومة قطعت اشواطا كبيرة في حل مشاكل الشعب رغم العقوبات الجائرة

طهران/11 شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام "حسن روحاني" انه ورغم كافة المشاكل التي تواجهها البلاد في ظل الحظر الجائر والضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاستكبار العالمي على ايران، إلا ان الحكومة تمكنت من قطع اشواطا كبيرة في حل مشاكل الشعب من خلال توسيع البني التحتية في القطاع الصحي وتحقيق العدالة وتقديم الخدمات الصحيةوالعلاجية في المناطق النائية.

واعرب رئيس الجمهورية اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشاريع صحية لوزارة الصحة العلاج و التعليم الطبي عن ارتياحه لافتتاح هذه المشاريع واضاف اننا قادرون اليوم على تصدير بعض المعدات والاجهزة الصحية وتمكنا من تلبية حاجاتنا في هذا المجال.
واكد ان الصحة هي القضية الاولى في المجتمع واشاد بتضيحيات التي قدمتها الكوادر الصحية خلال العام الاخير في مجال مكافحة كورونا.

واشار الى اطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ايران قبل يومين (التاسع من فبراير الجاري) مقدما شكره لوزارة الصحة والبنك المركزي والخارجية الايرانية و جميع الذين بذلوا جهودا لاستيراد اللقاح.
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