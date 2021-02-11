انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم لقوات حرس الثورة الاسلامية

وجرت المرحلة الأولى من المناورات صباح اليوم الخميس بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ، قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية.

ویعد تنفيذ عمليات منع القوات المهاجِمة من التسلل من قبل القوات المدرعة والمشاة وتنفيذ عمليات الهجوم الجوي الليلي من السمات البارزة لتدريب القوات البرية لقوات الحرس الثوري الإيراني خلال هذه المناورات .

وفي هذه المناورات، ستقيم وحدات المشاة والقوات الخاصة والمدرعة والمدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة وطيران القوات البرية لحرس الثورة أحدث تكتيكاتهم القتالية.

انتهى** 3280