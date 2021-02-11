زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب ضواحي مدينة قصر شيرين غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذا الزلزال وقع في الساعة 1:40:35 فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:10:35 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 8 كم من سطح الارض على بعد 34 كم من مدينة قصر شيرين و 52 كم من مدينة ازكلة و 59 كم من مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين "مراد علي تاتار" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" بانه تم ارسال فرق التقييم الى منطقة الزلزال وان جميع الاجهزة الاعضاء في ادارة الازمة والاغاثة تؤدي مهامها في الوقت الحاضر.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر وقع على بعد 11 كم من مدينة ازكلة قبل اكثر من 3 اعوام ادى الى مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا و 300 شخص.

ودمر ذلك الزلزال الذي شعر به سكان العديد من الدول المجاورة، اكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1932 قرية في محافظة كرمانشاه.

انتهى ** 2342