قائد عسكري: عمليات الهجوم الليلي للمروحيات من الخصائص البارزة لمناورات الحرس الثوري

وقال العميد خادم سيد الشهداء في تصريح للصحفيين امس الخميس على هامش المناورات: انه وبعد انجاز المراحل التمهيدية وانتشار الوحدات والمعدات تم في مرحلة اولى تنفيذ تمرين قاعدة القيادة ولعبة الحرب وعمليات منع التغلغل والجوقلة وضد الجوقلة ونيران المدفعية.

واضاف: ان من الخصائص البارزة لهذه المناورات؛ اتخاذ نهج الهجوم على اساس العقيدة الجديدة للحرس الثوري اي الاستراتيجية الدفاعية المبنية على عمليات هجومية وتنفيذ عمليات التصدي للتغلغل بصورة تركيبية واستخدام قوات الدروع في الليل ونصب النواظير الحرارية وتنفيذ عمليات الهجوم الليلي بواسطة مروحيات القوة البرية.

وصرح بان وحدات نخبوية من قوات المغاوير والدروع والقوات الخاصة والحرب الالكترونية والصاروخية والطائرات المسيرة ومروحيات القوة البرية للحرس الثوري شاركت بكل قوة واقتدار في هذه المناورات.

انتهى ** 2342