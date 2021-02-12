اللواء سلامي: القوة البرية للحرس الثوري طورت تكتيكاتها الحديثة

وفي تصريحه الخميس على هامش تنفيذ مناورات "الرسول الاعظم (ص)" الـ16، وصف اللواء سلامي القوة البرية للحرس الثوري بانها ضمانة موثوقة لاستقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة اراضيها وامنها القومي، قائلا: ان القوة البرية وفقا لعبارة قائد الثورة الاسلامية تشكل العمود الفقري لقدراتنا الدفاعية.

ولفت الى ان ما تم استعراضه هو تركيب لكل العناصر الاساسية للقوة القتالية للقوة البرية للحرس الثوري بما فيها الدفاع الرصين وعمليات الجوقلة واستخدام المروحيات والطائرات المسيرة الهجومية والالغام القافزة والقوة النارية للوحدات المدرعة، حيث تم استخدام كل هذه العناصر المتنوعة التي تمتلكها القوة البرية للحرس في هذه المناورات ضد الاهداف الثابتة والمتحركة المعادية.

واكد اللواء سلامي ان القوة البرية للحرس الثوري طورت اليوم تكتيكاتها الحديثة وبذلك اصبحت لديها الجاهزية والقدرة على مواجهة اي عدو مهما كان حجمه باستخدام التكتيكات المتنوعة.

واعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، الاستخدام الفاعل للطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية القتالية والاستخدام المؤثر للقوة الهجومية للمروحيات وإطلاق الصواريخ والقذائف من مسافات بعيدة واستخدام الالغام القافزة ونيران المدفعية الدقيقة والمنسقة الى جانب قيادة وإدارة منظمة ومتطورة ومجهزة بأحدث انجازات القيادة والتحكم، اعتبرها بأنها خلقت تركيبة متوازنة وقوة هجومية متماسكة لتنفيذ عمليات واسعة.

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