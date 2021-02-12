لاعب ايراني یحطم رقما قیاسیا في المسابقات الدولية للمكفوفين في دبي

وافاد مراسل ارنا بانه سجل اللاعب الايراني بهزاد عزيزي في قسم رمي الرمح رقما قياسيا قدره 64 مترا و 37 سنتمتراً في المسابقات الدولية للمكفوفين وضعاف البصر التي تجري حاليا في دبي واحتل رياضي من ليتوانيا في المركز الثاني بـ 48 مترا و 45 سنتيمترا ، وفاز اللاعب الايراني مسعود حيدري بميدالية برونزية في نفس الحدث بسجل 44 متر و 30 سنتيمترا.

واحتل وحيد علي نجيمي المركز الثالث في سباق 400 متر برقم قياسي بلغ 50 ثانية و 41 جزء من مائة من الثانية وكان اللاعب الجزائري الذي سجل 47 ثانية و 91 جزءًا من مائة من الثانية ولاعب تركيا ب 49 ثانية و 53 جزءًا من مائة من الثانية هما الأول والثاني.

وبدأت مسابقات المكفوفين وضعاف البصر في دبي الاربعاء وهي تمهيد لتصنيف أولمبي لألعاب طوكيو بمشاركة 602 رياضيا من 54 بلدا في الامارات العربية المتحدة و ستستمر حتى 14 من فبراير الجاري.

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