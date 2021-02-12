إيران وباكستان تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون البحري

واجتمع الوفد العسكري الايراني برئاسة الادميرال الثاني "آريا شفقت رودساري" برفقة الملحق العسكري الإيراني العقيد "مصطفى قنبربور اليوم الجمعة الى قائد الأسطول البحري الباكستاني الأدميرال نويد أشرف في ميناء كراتشي بباكستان.

وعقد الاجتماع على هامش مراسم افتتاح النسخة السابعة من المناورات الامنية متعددة الجنسيات التي تستضيفها القوة البحرية الباكستانية.

واستعرض الجانبان آخر تطورات التعاون الإيراني الباكستاني في مجال الأمن البحري وزيادة التفاعلات بين القوات البحرية للبلدين.

واعتبر قائد الأسطول البحري الباكستاني مشاركة الوفد العسكري الإيراني في المناورة الامنية الدولية أمراً هاماً واشاد باهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية بهذا الحدث.

كما شدد الجانبان على ضرورة توسيع التعاون بين القوات البحرية للبلدين في اطار زيارة موانئ كل منهما وإجراء تدريبات مشتركة.

وانطلقت صباح اليوم المناورة متعددة الجنسيات المسماة "أمن- 2021" التي استضافتها القوة البحرية الباكستانية وحضرتها 45 دولة من بينها وفد مراقب عسكري من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في ميناء كراتشي.

وعلى هامش المناورة من المقرر أن يشارك وفد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في المؤتمر الدولي للملاحة ويلتقي بوفود مختلفة من بينها مسئولون عسكريون باكستانيون.

وتستمر مناورة "امن البحرية الدولية تحت شعار "معا من أجل السلام" حتى 16 فبراير في كراتشي.

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